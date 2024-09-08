Авиарейс "Якутии" из Новосибирска в Москву задерживается более чем на сутки

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Рейс авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Там подчеркнули, что задержку рейса объявили в аэропорту Толмачево из-за позднего прибытия воздушного судна.

Согласно расписанию, вылет был запланирован на 06:00 по местному времени (02:00 по московскому времени), но был перенесен на 15:30 (11:30 по московскому времени). Позже задержку продлили до 12:00 (08:00 по московскому времени) следующего дня, то есть 9 сентября.

Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, включая 10 детей. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Ранее причиной задержек некоторых рейсов авиакомпании Smartavia стал инцидент с жесткой посадкой в аэропорту Сочи. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулось хвостовой частью взлетной полосы. Поэтому самолет был временно отстранен от перелетов.

