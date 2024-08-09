Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково

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Санитарно-карантинный контроль усилили в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

Причиной для этого послужил рост уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией, который был зафиксирован в некоторых странах. Ведомство приняло решение об усилении контроля на тех самолетах, которые прибывают на территорию России.

"Организовано проведение мероприятий, направленных на профилактику и нераспространение энтеровирусной инфекции и других острых кишечных инфекций в международном аэропорту "Внуково": усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей в терминале А, в предприятиях общественного питания и торговли, на воздушных судах авиакомпаний, прибывающих в Москву", – уточнили представители ведомства.

При этом в зонах аэропорта было решено разместить санитарно-просветительские материалы, на которых изображена инфографика о профилактике энтеровирусной инфекции и острой кишечной инфекции (ОКИ).

Ранее инфекционные стационары Москвы поступил 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината. Врачи выявили у них ОКИ. Роспотребнадзор выяснил, что все заболевшие питались в закрытой столовой для сотрудников комбината.