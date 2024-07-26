Роспотребнадзор исключил риски распространения в России лихорадки Оропуш

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Риски распространения лихорадки Оропуш в России исключены. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре объяснили, что в России не появится данная лихорадка, так как на территории страны отсутствует вектор трансмиссии (резервуаров и источников этого заболевания). Кроме того, комары – переносчики инфекции не распространены в РФ.

Ранее министерство здравоохранения Бразилии заявило, что две девушки стали первыми жертвами в мире, погибшими от заражения лихорадкой Оропуш. Симптомы этой инфекции схожи с тяжелой формой лихорадки денге.

Между тем Роспотребнадзор исключил риски распространения вируса Чандипура в России в связи с заявлениями министра здравоохранения индийского штата Рашикеша Пателя о 50 случаях заболевания. При этом, по его словам, уже не менее 16 человек скончались, а случаи заражения фиксируются пока только в Индии.

Однако ведомство ранее сообщило о регистрации в этом году в РФ единичных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство из них оказались завозными. Ситуация находится на контроле ведомства. В случае возникновения симптомов недомогания граждан призвали как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

