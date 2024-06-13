Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в РФ

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Вспышка лихорадки денге в России исключена. Ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Согласно данным ведомства, каждый год на территории РФ фиксируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии и Доминиканской Республики. Для выявления заболевания в России ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали высокоточные тест-системы.

Туристам, планирующим поездку в страны с тропическим и субтропическим климатом, рекомендуют носить максимально закрытую одежду, использовать репелленты и фумигаторы, а также хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях.

Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, не обитающие на территории РФ, за исключением отдельных южных регионов. Лихорадка не передается от человека к человеку, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Самаре несколько районов закрыли на карантин из-за обнаружения очага гибралтарской лихорадки, вызывающей у людей потерю памяти и галлюцинации. Заразиться можно от домашних животных или через плохо обработанные продукты.

По словам врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, местные жители могли заразиться лихорадкой из-за употребления плохо обработанной баранины, козлятины или козьего молока.