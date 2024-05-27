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Новости

27 мая, 11:30

Новости

Новости регионов: карантин ввели в Самаре из-за гибралтарской лихорадки

Новости регионов: карантин ввели в Самаре из-за гибралтарской лихорадки

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В Самаре несколько районов закрыли на карантин. Там обнаружили очаг гибралтарской лихорадки, которая вызывает у людей потерю памяти и галлюцинации. Заразиться можно от домашних животных или через плохо обработанные продукты. Теперь жителям временно запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить их, а также доить коз и овец и изготовлять сыр из их молока.

Транспортная прокуратура проверяет инцидент со столкновением теплоходов "Соларис" и "Чайка" под Литейным мостом в Санкт-Петербурге. Очевидцы сняли на видео, как один теплоход таранит другой. Также свидетели сообщили, что обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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