Деловой кластер с клубом киберспорта и пешеходной улицей появится в ЦАО к 2026 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/MR Group

Деловой кластер возле Белорусской площади планируется достроить к 2026 году. Он будет состоять из трех зданий и общественных пространств, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь всех зданий составит 144 тысячи квадратных метров. Там создадут 12,5 тысячи новых рабочих мест.

По словам заммэра, возводить кластер начали в декабре 2021 года. Три офисных корпуса строятся на улице 1-й Ямского Поля, владении 8, владении 10, строении 1. Они включены в состав многофункционального комплекса SLAVA.

"В составе комплекса появятся места для проведения различных мероприятий и киноклуб. Для подростков предусмотрено размещение киберспортивного клуба, а для детей будет оборудована детская площадка", – подчеркнул Бочкарев.

Кроме того, в комплексе создадут общественное пространство "Хронограф" площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. Здесь появятся пешеходная улица, которая соединит центральную городскую площадь с кварталами, детский сад, образовательный центр, фитнес-клуб с бассейном, магазины, кафе и рестораны.

Еще одним пространством будет пешеходный мост над железнодорожными путями. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что на сегодняшний день особое внимание уделяется строительству общественных пространств.

"Мэр Москвы неоднократно отмечал вклад девелоперов в развитие городской среды. Так, в современных проектах появляются городские площади, скверы, сады, детские площадки и спортивная инфраструктура", – указала она.

Ранее Бочкарев сообщил, что на берегу реки Яузы на востоке Москвы построят многофункциональный комплекс "EVOPARK Сокольники" с коворкингом и амфитеатром. Здание будет двухсекционным переменной этажности. Застройщиком выступит группа компания "Основа". Объект появится на улице Потешной.

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