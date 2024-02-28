Многофункциональный комплекс с коворкингом и амфитеатром построят на берегу Яузы

Фото: проектное решение: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На берегу реки Яузы на востоке Москвы построят многофункциональный комплекс "EVOPARK Сокольники" с коворкингом и амфитеатром. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно проекту, здание будет двухсекционным переменной этажности. Застройщиком выступит группа компания "Основа". Объект появится на улице Потешной.

"На первом этаже обустроят зал для мероприятий, зону коворкинга, детскую игровую комнату, кафе, аптеку и другие помещения под сервисы. Помимо этого, в каждой из двух входных групп будут обустроены мягкие зоны ожидания, комнаты матери и ребенка, а также комнаты для мойки лап домашних животных", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Прилегающую к объекту территорию разделят на две части. Дворовую благоустроят для детей разных возрастных групп, а обращенную к Яузе планируют отвести под амфитеатр.

Акционер и управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко уточнил, что благодаря расположению комплекса на небольшой возвышенности, он станет "видовой доминантой" района.

До этого стало известно, что многофункциональный конгресс-центр появится в Таганском районе. Его построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Общая площадь объекта составит 490 квадратных метров.

