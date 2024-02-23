Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице одобрили проекты строительства трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что частные инвесторы возведут два многофункциональных деловых комплекса в районе Хорошёво-Мнёвники недалеко станции Московского центрального кольца (МЦК) Зорге и офисный центр в районе Нагатинский Затон неподалеку от Южного речного вокзала. По словам мэра, после реализации проектов там смогут трудоустроиться около 11 тысяч человек.

Градоначальник напомнил, что благодаря программе МПТ в новых районах осуществляется комплексная сбалансированная застройка, а москвичи находят работу рядом с домом. Подать заявку на получение спецстатуса застройщики могут через Инвестиционный портал Москвы, заключил Собянин.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы МПТ в ТиНАО и ЗАО построят три офисных центра, в которых смогут работать около 15 тысяч человек. По его словам, многофункциональный центр с подземной парковкой появится на проспекте Вернадского, еще два объекта построят в поселении Внуковское и около станции метро "Пыхтино".

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