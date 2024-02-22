Около 15 тыс рабочих мест создадут в ТиНАО и ЗАО по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три офисных центра в ТиНАО и ЗАО возведут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому появятся порядка 15 тысяч рабочих мест. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он указал, что застройщиком выступает инвестиционная группа "Абсолют". Девелопер реализует три проекта: один офисный и два многофункциональных центра в ЗАО и ТиНАО. Общая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров, указал Ефимов.

Так, многофункциональный центр с подземной парковкой построят на проспекте Вернадского, недалеко от станции метро "Университет". После реализации проекта там появится почти четыре тысячи рабочих мест. Кроме офисов, на первом этаже будут магазины, кафе и рестораны, а также культурно-досуговые и спортивные объекты.

Второй офисный центр в стиле хай-тек возведут на Омской улице в деревне Ликова поселения Внуковского. Там создадут свыше шести тысяч рабочих мест. Третий же объект инвестор планирует начать строить в ближайшее время около метро "Пыхтино". После реализации проекта будет создано около 4,6 тысячи рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что офисный центр около деревни Пыхтино не так давно получил разрешение на строительство. Помимо офисов, там будут рестораны, кафе и фитнес-зал.

Ранее Ефимов сообщил, что в рамках программы МПТ на юго-востоке столицы возведут семь объектов городской инфраструктуры. Всего будет создано порядка 4,6 тысячи рабочих мест.

По его словам, в Марьине, Рязанском и Южнопортовом районах возведут новые школы и детсады общей площадью свыше 32 тысяч "квадратов". Также в Печатниках построят комплекс офисных помещений площадью свыше пяти тысяч "квадратов", а в Кузьминках и Некрасовке – торговый и торгово-развлекательный центры.

Около 2 тыс рабочих мест создадут по городской программе на востоке Москвы