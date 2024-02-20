Более 4 тыс рабочих мест создадут на юге Москвы в рамках городской программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В шести районах на юге Москвы возведут образовательные учреждения, офисные здания, поликлинику, спорткомплекс, музей и торговый центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Девелоперы по этой программе смогут заручиться льготными преодолениями по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в том случае, если застройщик дополнительно вложит средства в возведение объекта, где появятся новые рабочие места.

По словам Ефимова, благодаря проекту в ЮАО появятся более четырех тысяч рабочих мест, свыше 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей. Москва продолжает стимулировать девелоперов возводить объекты культуры, указал вице-мэр.

"Для этого мы увеличили коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8. Вместе с этим был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет", – сказал Ефимов.

По программе на Автозаводской улице построят музей искусств, в котором будут проводить выставки и тематические мероприятия. Учреждение сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей единовременно.

Кроме того, инвесторы возведут многофункциональный офисный комплекс, поликлинику на 200 посещений в смену, детские образовательные учреждения и торговый центр в Бирюлеве Восточном. Площадь объектов составит более 217 тысяч "квадратов".

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, офисные комплексы в составе деловых кварталов предоставят более двух тысяч рабочих мест. Бизнес-центры оснастят всей необходимой для работы инфраструктурой.

Вместе с тем по программе построят детские сады и школы в районах Москворечье-Сабурово, Чертаново Южное, Царицыно и Даниловском. В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что возведение трех школ на 2 875 мест и семи детских садов на 1 630 мест предусмотрено в рамках строительства новых жилых комплексов. Инвесторы продолжают участвовать в создании социальной, спортивной и культурной среды рядом с новостройками, отметила она.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в районе Хорошёво-Мнёвники возведут административно-деловой комплекс, где появится свыше 12,2 тысячи рабочих мест. По словам мэра, программа стимулирования создания мест приложения труда необходима для привлечения инвесторов к строительству важных объектов.

Около 2 тыс рабочих мест создадут по городской программе на востоке Москвы