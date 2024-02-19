Многофункциональный конгресс-центр появится в Таганском районе в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многофункциональный конгресс-центр появится в столичном Таганском районе в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), инвестор получит земельный участок без проведения торгов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь нового объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров", – отметил он.

Участок расположен на Котельнической набережной, владении 17/1. Его предоставят компании в аренду без проведения торгов сроком на пять лет. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в новом центре намерены создать 14 номеров гостиницы.

Общая площадь объекта составит 490 квадратных метров, уточнил он. Под строительство подземного паркинга будет отведено 4,3 тысячи "квадратов".

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что возведение нового центра поможет создать в столице еще одну комфортную площадку для проведения различных мероприятий. Дополнительная гостиничная функция позволит разместить гостей из других городов и государств, заключила она.

Ранее Ефимов рассказал, что Москва за 2023 год передала в аренду 65,1 гектара земли для 10 масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО. По словам вице-мэра, там возведут деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другую недвижимость.

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