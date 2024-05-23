Количество жертв пожара в СНТ под Истрой увеличилось до 8 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате пожара в частном доме в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре. Таким образом, число жертв возросло до 8, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Возгорание в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, произошло 23 мая примерно в 04:00. По данным СМИ, уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

По информации прокуратуры Московской области, еще два человека пострадали и были госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание материалов от камина.

По факту произошедшего следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них значится по статье об организации незаконной миграции.

Источники в полиции заявили СМИ, что в сгоревшем в Истре доме отсутствовали базовые системы противопожарной безопасности. Дом не предназначался под хостел.

