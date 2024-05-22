ТАСС: замыкание могло стать причиной возгорания электрички в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

В качестве предварительной причины возгорания электрички в подмосковном Солнечногорске рассматривается короткое замыкание. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что машинисты электропоезда попытались потушить пожар песком.

Электричка сообщением Москва – Тверь загорелась днем 22 мая. Эпицентром стала крыша между 8-м и 9-м вагонами. Всех пассажиров эвакуировали.

Для тушения огня привлекли 30 специалистов и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Спустя время пожар ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал.

Также Мострансавто запустит компенсационные автобусы. Как рассказали в компании, один из автобусов будет следовать от Поварова-1 до станций Подсолнечная, Клин и Тверь. Еще два транспортных средства отправятся по маршруту Поваровка – Поварово-1 – Подсолнечная – Клин – Тверь.