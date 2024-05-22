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22 мая, 16:26 (обновлено 22.05.2024 17:53)

Транспорт

Мострансавто запустило компенсационные автобусы из-за возгорания подмосковной электрички

Фото: 50.mchs.gov.ru

Мострансавто запустило компенсационные автобусы из-за возгорания в электропоезде на станции Поварово-1 в Солнечногорском городском округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба компании.

Там уточнили, что один из автобусов будет следовать от Поварово-1 до станций Подсолнечная, Клин и Тверь. Еще два транспортных средства проследуют по маршруту поселок Поваровка – Поварово-1 – Подсолнечная – Клин – Тверь.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, последствия пожара были ликвидированы в 16:15. Пострадавших в результате инцидента нет.

Электропоезд сообщением Москва – Тверь загорелся днем 22 мая. Эпицентром стала крыша между 8-м и 9-м вагонами. Все пассажиры были эвакуированы.

К тушению пожара привлекались 30 человек и 10 единиц техники, включая пожарный поезд. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

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