РЖД: никто не пострадал при пожаре в электричке на станции Поварово

22 мая, 15:35 (обновлено 22.05.2024 15:57)Происшествия
По данным компании, крыша между восьмым и девятым вагонами электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь загорелась в 14:52.
Всех пассажиров эвакуировали, а на место происшествия направили пожарный поезд.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара.
Ранее сотрудники МЧС РФ спасли питона во время тушения пожара в торгово-офисном здании на востоке столицы. С просьбой спасти рептилию к пожарным обратилась ее хозяйка. Во время пожара питон спал.