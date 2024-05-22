РЖД: никто не пострадал при пожаре в электричке на станции Поварово

В результате возгорания на крыше электрички на станции Поварово Октябрьской железной дороги никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

По данным компании, крыша между восьмым и девятым вагонами электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь загорелась в 14:52.

Всех пассажиров эвакуировали, а на место происшествия направили пожарный поезд.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Ранее сотрудники МЧС РФ спасли питона во время тушения пожара в торгово-офисном здании на востоке столицы. С просьбой спасти рептилию к пожарным обратилась ее хозяйка. Во время пожара питон спал.

