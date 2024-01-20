Число погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Баку достигло 10

Фото: телеграм-канал Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Один из пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку скончался в больнице. В связи с этим число жертв возросло до 10 человек, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры Азербайджана.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из раненых, Адиль Рустамов, 1996 года рождения, умер в больнице, где проходил лечение", – отмечается в сообщении.

О произошедшем стало известно днем в понедельник, 15 января. На тот момент сообщалось лишь о двух погибших после взрыва и последовавшего за ним пожара.

После в Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что число жертв увеличилось до шести. Возгорание удалось полностью ликвидировать.

Позже число жертв увеличилось до семи, так как спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Полиция расследует причины случившегося.

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