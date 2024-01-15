Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи

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Количество погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи. Об этом заявили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По информации ведомства, число жертв увеличилось, так как спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего.

"В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается", – передает ТАСС заявление министерства.

О произошедшем стало известно днем 15 января. На тот момент сообщалось о двух погибших в результате взрыва и пожара в цехе. Ранения получили более 10 человек.

После в Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что число жертв увеличилось до шести человек. Кроме того, в ведомстве добавили, что возгорание удалось полностью ликвидировать. Полиция занимается расследованием причин случившегося.



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