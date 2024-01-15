Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку выросло до шести человек

Фото: 123RF/bllkcbs

Число жертв взрыва и пожара в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку увеличилось до шести человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате поисково-спасательных работ на месте происшествия к настоящему времени под завалами обнаружены и извлечены тела шести человек", – уточнило ведомство.

Также в Генпрокуратуре добавили, что возгорание удалось полностью ликвидировать. Полиция расследует причины случившегося.

О произошедшем стало известно днем 15 января. На тот момент сообщалось о двух погибших в результате взрыва и пожара в цехе. Ранения получили более 10 человек.

Сотрудники МЧС организовали неотложные и необходимые мероприятия в связи с ликвидацией последствий взрыва.

Ранее один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Смерть наступила в результате механического воздействия.

Кровля цеха метизного завода загорелась в Кургане