15 января, 16:59Происшествия
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку выросло до шести человек
Фото: 123RF/bllkcbs
Число жертв взрыва и пожара в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку увеличилось до шести человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры Азербайджана.
"В результате поисково-спасательных работ на месте происшествия к настоящему времени под завалами обнаружены и извлечены тела шести человек", – уточнило ведомство.
Также в Генпрокуратуре добавили, что возгорание удалось полностью ликвидировать. Полиция расследует причины случившегося.
О произошедшем стало известно днем 15 января. На тот момент сообщалось о двух погибших в результате взрыва и пожара в цехе. Ранения получили более 10 человек.
Сотрудники МЧС организовали неотложные и необходимые мероприятия в связи с ликвидацией последствий взрыва.
Ранее один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Смерть наступила в результате механического воздействия.
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