Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. В администрации Сергиево-Посадского городского округа заявили, что на предприятии объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место происшествия прибыли экстренные службы и глава округа Дмитрий Акулов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в своем телеграм-канале, что также будет на месте в ближайшее время. В связи с произошедшим организована работа горячей линии по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36. По предварительным данным, причиной ЧП не является беспилотник.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в здании на Проспекте Красной Армии, 212 В, где расположен завод, поступило в 10:45.

Ранее стало известно о взрыве газа в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. В четырех квартирах произошло возгорание. Из здания эвакуировали 70 человек. В результате ЧП погибли двое.

Позже пожар ликвидировали. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, двоих граждан госпитализировали с ожогами. Впоследствии число пострадавших увеличилось до 13. В доме, где взорвался газ, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.