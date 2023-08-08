Открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным бригадам удалось ликвидировать открытое горение на предприятии в поселке Гигант во Владимирской области. ГУ МЧС по региону рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В 16:13 по московскому времени на пожаре в поселке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение", – сообщается в публикации ведомства.

О пожаре на предприятии по изготовлению акриловых ванн в поселке Гигант стало известно утром во вторник, 8 августа. Пожарные локализовали возгорание на площади 4,15 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем задействовали 79 человек и 30 единиц специальной техники.

Из здания эвакуировали около 200 человек. О пострадавших не сообщалось.

В МЧС заявили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.



Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области