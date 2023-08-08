В МЧС назвали возможную причину пожара на предприятии во Владимирской области

Фото: МЧС России по Владимирской области

Работа электросети в аварийном режиме могла привести к возгоранию на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория МЧС.

Пожар на предприятии в поселке Гигант начался утром 8 августа. Его удалось локализовать на площади 4,15 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 79 человек и 30 единиц техники.

Из здания эвакуировали порядка 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.



Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области