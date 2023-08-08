16:06Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара на предприятии во Владимирской области
Фото: МЧС России по Владимирской области
Работа электросети в аварийном режиме могла привести к возгоранию на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
"Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория МЧС.
Пожар на предприятии в поселке Гигант начался утром 8 августа. Его удалось локализовать на площади 4,15 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 79 человек и 30 единиц техники.
Из здания эвакуировали порядка 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области
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