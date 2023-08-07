Торговые ряды в ТЦ "Юг Восток" загорелись в подмосковном Раменском

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Торговые ряды в торговом центре "Юг Восток" загорелись в подмосковном Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 10:52 по московскому времени поступило сообщение о задымлении в нежилом строении по адресу Раменский городской округ, поселок Верея, Островецкое шоссе, дом 12, ТЦ "Юг Восток", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, когда на место прибыли пожарные, у ТЦ горела крыша, внутри было сильное задымление. До прибытия пожарных 13 человек эвакуировались с территории торгового центра.

Отмечается, что пожар был локализован в 11:59 по московскому времени на площади 200 квадратных метров. В тушении огня принимает участие 81 человек личного состава, используется 29 единиц техники.

Ранее огонь вспыхнул в ангаре на территории сочинского курорта "Красная Поляна". Его ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи "квадратов". В результате инцидента никто не пострадал.

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