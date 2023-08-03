Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в Воскресенске в Московской области. Спасатели эвакуировали 7 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на областное Главное управление МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров.

До этого огонь вспыхнул в Котельническом проезде в Люберцах. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

Затем площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Число задействованных в тушении пожара выросло до 70 человек и 21 единицы техники.

На площади 1,3 тысячи "квадратов" пожар локализовали. Отмечалось, что одной из возможных причин случившегося могли быть сварочные работы.

Позже возгорание удалось полностью потушить.