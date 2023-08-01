Пожар на производстве в подмосковных Люберцах локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные смогли локализовать огонь, распространившийся на производстве покрышек в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что возгорание локализовали на площади 1 300 квадратных метров.

"Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри ангаров", – говорится в сообщении.

Экстренные службы добавили, что пожар не представляет угрозы для строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", который находится рядом с загоревшимся производством.

В свою очередь, Роспотребнадзор по Подмосковью сообщил, что на место пожара Управлением ведомства был осуществлен выезд для исследования атмосферного воздуха на диоксиды азота и серы, оксиды углерода и азота, на сажу и другие вещества.

"Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований", – указало ведомство в своем телеграм-канале.

В МЖД сообщили о направлении поезда для помощи в тушении пожара.

Пожар в Котельническом проезде в Люберцах начался днем 1 августа. Изначально к его тушению привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники. Позже в ликвидации возгорания были задействованы 70 человек и 21 единица техники.

Ранее пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Там загорелись лакокрасочные материалы. Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел на строительной базе в Люберцах