Человек пострадал при ремонтных работах в кафе на Цветном бульваре

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При ремонте в одном из кафе на Цветном бульваре в Москве из-за вспышки, произошедшей в ходе ремонта, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"В 12:53 31 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Цветной бульвар, дом 23, строение 1", – говорится в уведомлении МЧС.

Прибывшие на место оперативные службы установили, что в кафе проводились ремонтные работы холодильного оборудования. В ходе ремонта возникла вспышка, из-за которой пострадал человек. Отмечается, что его госпитализировали, признаков пожара не обнаружено.

Ранее сообщалось о гибели рабочего в ходе ремонта здания на Ботанической улице в Москве. На мужчину обрушились конструкции стен. Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

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