Рабочий погиб во время ремонта в здании на Ботанической улице в Москве

При проведении ремонтных работ в здании на Ботанической улице в Москве обрушились конструкции стен, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

До этого трое рабочих потеряли сознание внутри резервуара очистных сооружений в Головинском районе Москвы. Их извлекли и передали врачам.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строящемся объекте на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве.

Следователи установили, что рабочий скончался на месте от полученных травм. Отмечалось, что правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и проводить опрос сотрудников организации и очевидцев.

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