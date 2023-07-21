Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:44

Происшествия

Рабочий погиб во время ремонта в здании на Ботанической улице в Москве

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

При проведении ремонтных работ в здании на Ботанической улице в Москве обрушились конструкции стен, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, ход и результаты проверки.

До этого трое рабочих потеряли сознание внутри резервуара очистных сооружений в Головинском районе Москвы. Их извлекли и передали врачам.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строящемся объекте на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве.

Следователи установили, что рабочий скончался на месте от полученных травм. Отмечалось, что правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и проводить опрос сотрудников организации и очевидцев.

В Подмосковье рабочий упал с девятого этажа

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика