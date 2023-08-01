12:46Происшествия
Пожар произошел на строительной базе в подмосковных Люберцах
"В Котельническом проезде горит, предварительно, строительная база", – сообщил собеседник агентства.
В настоящее время устанавливается информация о площади возгорания и возможных пострадавших. На кадрах, заснятых проезжающими мимо водителями, видно, как над территорией объекта поднимается столб густого дыма.
По информации ведомства, к ликвидации возгорания уже привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.
В свою очередь, в МЧС РФ агентству уточнили, что горят три ангара, площадь пожара в настоящее время устанавливается.
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