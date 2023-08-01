Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:46

Происшествия

Пожар произошел на строительной базе в подмосковных Люберцах

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание произошло на строительной базе в Котельническом проезде в Люберцах в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой ГУ МЧС по региону.

"В Котельническом проезде горит, предварительно, строительная база", – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается информация о площади возгорания и возможных пострадавших. На кадрах, заснятых проезжающими мимо водителями, видно, как над территорией объекта поднимается столб густого дыма.

По информации ведомства, к ликвидации возгорания уже привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

В свою очередь, в МЧС РФ агентству уточнили, что горят три ангара, площадь пожара в настоящее время устанавливается.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

До этого пожар произошел в квартире дома на Пятницком шоссе в Москве. Из жилого помещения на 17-м этаже шел густой серый дым. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать возгорание и спасти одного человека.

17-этажный бизнес-центр загорелся в Стамбуле

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика