Пожар произошел на строительной базе в подмосковных Люберцах

Возгорание произошло на строительной базе в Котельническом проезде в Люберцах в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МЧС по региону.

"В Котельническом проезде горит, предварительно, строительная база", – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается информация о площади возгорания и возможных пострадавших. На кадрах, заснятых проезжающими мимо водителями, видно, как над территорией объекта поднимается столб густого дыма.

По информации ведомства, к ликвидации возгорания уже привлекли 39 спасателей и 10 единиц техники.

В свою очередь, в МЧС РФ агентству уточнили, что горят три ангара, площадь пожара в настоящее время устанавливается.



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