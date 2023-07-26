Пожар площадью 900 "квадратов" на складе винзавода на Кубани потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе винзавода в Темрюкском районе на Кубани полностью потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого ГУМЧС.

"В 08:50 полная ликвидация пожара", – сказано в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало короткое замыкание, передает РИА Новости. Собеседник агентства подтвердил, что владельцем помещения является ООО "Кубанская винная компания".

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на складе. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Огонь распространялся быстро из-за высокой горючести содержимого склада, объяснили в ведомстве.

Добавлялось, что в борьбе с огнем участвовали 65 человек. Кроме того, было задействовано 17 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

До этого был ликвидирован лесной пожар в Невьянском районе, который стал причиной возгорания в селе Шайдуриха Свердловской области. Из-за него без жилья остались 35 человек.

Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону