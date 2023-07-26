Открытое горение ликвидировали на складе винзавода в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края. Главное управление МЧС Кубани рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве объяснили, что огонь стал быстро распространяться из-за высокой горючести готовой продукции, которая была на складе. Площадь пожара достигла 900 "квадратов". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В борьбе с огнем участвуют 65 человек. Кроме того, была задействована спецтехника – 17 единиц.

Ранее произошел пожар на территории складского помещения в Аксае Ростовской области. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов".

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информация о возможных жертвах и пострадавших не сообщалась.

В рамках борьбы с огнем вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды за 13 подлетов. О полной ликвидации возгорания было объявлено только на следующий день.



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