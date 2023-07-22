Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:27

Происшествия

Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону полностью ликвидировали

Фото: 61.mchs.gov.ru

Объявлено о полной ликвидации возгорания на складе макулатуры в Аксае Ростовской области. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по региону.

По данным спасателей, полностью ликвидировать пожар удалось в 09:45 по московскому времени.

Пожар произошел на территории складского помещения вечером 21 июля. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов".

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информация о возможных жертвах и пострадавших не сообщалась.

В рамках борьбы с огнем вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды за 13 подлетов. Сообщалось о локализации возгорания.

Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону

Читайте также

происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика