Пожар на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону полностью ликвидировали

Фото: 61.mchs.gov.ru

Объявлено о полной ликвидации возгорания на складе макулатуры в Аксае Ростовской области. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по региону.

По данным спасателей, полностью ликвидировать пожар удалось в 09:45 по московскому времени.

Пожар произошел на территории складского помещения вечером 21 июля. Площадь возгорания оценивалась в две тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов".

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару второй, а после и третий ранг сложности. Информация о возможных жертвах и пострадавших не сообщалась.

В рамках борьбы с огнем вертолет Ми-8 сбросил 39 тонн воды за 13 подлетов. Сообщалось о локализации возгорания.



Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону