Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в доме на Дмитровском шоссе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилом доме на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. <...> Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении.

Подробностями происшествия в беседе с "Газетой.ру" поделился очевидец. Он рассказал, что прохожие очень переживали за молодого человека, который высовывался из окна горящей квартиры, пытались придумать, как ему помочь.

"Некоторые натягивали ковры и другие вещи. Все ждали пожарную вышку, которая приехала через некоторое время, и пожарные спасли парня", – сказал собеседник издания.

Еще одна женщина, которая также застала пожар, добавила, что застрявший в горящей квартире парень кричал, что ему тяжело дышать, протирал себя тряпкой. В этот момент квартира, по ее словам, горела уже достаточно сильно, все было в дыму.

Между тем телеканал "360"пообщался с матерью молодого человека, который оказался заблокирован огнем. Она рассказала, что выходила выбросить мусор, по пути услышала пожарную сигнализацию, но не придала этому значения.

Когда женщина открыла дверь в квартиру, повалил дым, в этот момент оттуда выбежал ее муж, она же побежала за младшим ребенком, а старший остался в квартире, поскольку у него или "заклинило дверь в комнате, или он не видел ничего".

По словам женщины, сейчас оба ее ребенка находятся в Филатовской больнице. У младшего ребенка диагностировали небольшой ожог, а состояние старшего пока неизвестно.

Пожар в квартире на восьмом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе произошел утром 21 июля. Спасатели эвакуировали из здания 11 жильцов, пять человек пострадали. К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать на площади 60 квадратных метров.

Один молодой человек в момент пожара стоял у окна и ожидал спасателей, которые в скором времени прибыли. Им удалось его спасти, использовав подъемник.

