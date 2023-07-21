Пожар произошел в квартире на Дмитровском шоссе

В Москве на Дмитровском шоссе в одном из 12-этажных домов загорелась квартира на восьмом этаже. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

По их словам, человек, находящийся внутри, стоял у окна и ожидал спасателей, которые в скором времени прибыли к месту происшествия. Им удалось спасти мужчину, использовав подъемник. Всего было эвакуировано 10 человек.

Позже огонь перекинулся на соседние квартиры дома, однако пожар удалось локализовать.

"На 09:52 пожар локализован. Спасено 10 человек", – отметили сотрудники МЧС РФ.

Как уточнили в столичном Дептрансе, из-за пожара перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.



Ранее сообщалось , что во время пожара, произошедшего в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, погибла женщина, которая выпала из окна, пытаясь спастись от огня. Отмечалось, что это произошло до приезда экстренных служб. Она скончалась на месте.

Пожар случился в квартире на седьмом этаже, точные причины его возникновения будут установлены в результате пожарно-технической экспертизы.

