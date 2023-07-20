Короткое замыкание привело к пожару на стройке жилого комплекса на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Возгорание произошло на стройке жилого комплекса "Октябрьское поле" на северо-западе столицы. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию-застройщика "РГ-Девелопмент".

"В результате короткого замыкания воспламенился уже смонтированный утеплитель и загорелась гидроизоляция на стенах. Взорвались пропановые баллоны", – указано в сообщении.

Пожарные оперативно прибыли на место произошедшего и потушили огонь.

До этого в Москве произошел пожар в двухэтажном нежилом здании по адресу улица Угрешская, дом 2Б, строение 2.

Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 500 "квадратов". К тушению огня в том числе привлекали авиацию и катер. Позже стало известно, что пожар был полностью ликвидирован.

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