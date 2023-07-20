Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи локализовали

Фото: МЧС России

Сотрудникам спасательных служб удалось локализовать огонь на площади 90 квадратных метров на трансформаторной подстанции, которая загорелась в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На 11-м километре автодороги А-149 в Адлеровском районе загорелась трансформаторная подстанция, огонь распространился по площади 80 "квадратов", добавили представители МЧС.

"В 11:31 на место ЧП были отправлены первые подразделения. В 12:40 локализация на площади 90 "квадратов", – указано в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 24 человека и 9 единиц техники.

В отделении Племенного форелеводческого завода "Адлер", находящегося рядом с местом пришествия, заявили, что угрозы распространения огня и его перекидывания на завод нет.

"Угрозы предприятию из-за огня нет. Нет, это в отдалении от нас, дым виден", – отметила представитель завода.

Ранее спасатели ликвидировали пожар, произошедший в банном комплексе на юго-востоке Москвы. Отмечалось, что возгорание было локализовано в 01:42, а ликвидировано в 01:54.

Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 500 "квадратов". К тушению огня в том числе привлекали авиацию и катер.



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