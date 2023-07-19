Площадь пожара в банном комплексе на юго-востоке Москвы увеличилась до 500 "квадратов"

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

Площадь возгорания в банном комплексе на Угрешской улице в Москве достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

Всего в тушении пожара задействованы 100 человек и 30 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, уточнили в ведомстве.

По информации ТАСС, к тушению возгорания также привлекают авиацию и катер.

Ранее сообщалось о том, что в Москве произошел пожар в двухэтажном нежилом здании по адресу: улица Угрешская, дом 2Б, строение 2. Сначала площадь возгорания составляла 300 квадратных метров.