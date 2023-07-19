На юго-востоке Москвы загорелось нежилое здание на площади 300 "квадратов"

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В Москве произошел пожар в двухэтажном нежилом здании по адресу: улица Угрешская, дом 2Б, строение 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, людей в здании нет. По информации агентства, по указанному адресу находится автосервис.

Ранее сообщалось, что на севере столицы воспламенился строительный мусор. Огонь вспыхнул по адресу улица Зорге, дом 9. Через некоторое время пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

До этого склад на площади 600 квадратных метров загорелся в Краснодаре на улице Пригородной.