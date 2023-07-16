Крупный пожар в Наримановском районе Астраханской области ликвидирован на свалке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В 19:40 (18:40 по московскому времени. – Прим. ред.) объявлена ликвидация пожара", – отметили в сообщении.

Информация о пожаре на площади 3 тысячи квадратных метров поступила в 12:39 (11:39 по московскому времени). Огонь вспыхнул по адресу улица Железнодорожной, дом 1. На свалке загорелись твердые бытовые отходы и мусор.

К 15:11 по московскому времени пожар удалось локализовать на площади 3 тысяч "квадратов". Для тушения был задействован пожарный поезд. На территории ЧП от МЧС работают 15 единиц техники и 65 человек личного состава, уточнили на сайте ведомства.

Позже появилась информация, что огонь перекинулся на четыре неэксплуатируемых и одно административное здание на общей площади 2,2 гектара.

В Астраханской области произошел крупный пожар