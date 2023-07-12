Пожар произошел рядом с отелем "Немчиновка парк" в Подмосковье

Строящееся здание, прилегающее к отелю "Немчиновка парк", загорелось в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Городской округ Одинцово, поселок Немчиновка, улица 2-я Запрудная, дом 36. Загорелось строящееся здание, стоящее вплотную к гостиничному комплексу", – уточнили в экстренных службах.

Отмечается, что площадь пожара достигает 100 квадратных метров.

Прокуратура Московской области сообщила, что взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге. Уточнялось, что произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке.

Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. В МЧС тогда добавили, что тушение огня осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком.