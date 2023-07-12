В Екатеринбурге под ЛЭП горят деревянные поддоны и бытовки на площади 1 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В ночь на 12 июля на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

В данный момент огнеборцы локализовали пожар на площади 1 500 квадратных метров. В ведомстве добавили, что тушение огня осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком.

Всего в ликвидации возгорания задействованы 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в металлическом ангаре на юге Москвы. Огонь охватил здание, в котором расположен автосервис.

Площадь возгорания на пике достигла 200 квадратных метров. Во время тушения огня частично обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров.