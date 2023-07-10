Ангар загорелся на юге Москвы

Пожар произошел в металлическом ангаре на юге Москвы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

"В 17:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу ЮАО, улица Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в отдельно стоящем металлическом ангаре", – заявили в МЧС.

Отмечается, что на месте пожара работают все службы города, пожарные приступили к ликвидации возгорания.

Также в настоящий момент устанавливается, что именно загорелось на территории ангара. Удалось выяснить, что в ангаре находится автосервис, площадь пожара достигла 120 квадратных метров.

Позже стало известно, что при ликвидации пожара в ангаре произошел хлопок баллона. В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось о пожаре на крыше кафе "Пушкинъ" в центре Москвы.

Возгорание случилось на крыше здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Пушкинъ" в центре Москвы по адресу Тверской бульвар, дом 26. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке. В результате пожара никто не пострадал.

Видео: Москва 24