18:24 (обновлено 10.07.2023 18:52)Происшествия
Ангар загорелся на юге Москвы
"В 17:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу ЮАО, улица Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в отдельно стоящем металлическом ангаре", – заявили в МЧС.
Отмечается, что на месте пожара работают все службы города, пожарные приступили к ликвидации возгорания.
Также в настоящий момент устанавливается, что именно загорелось на территории ангара. Удалось выяснить, что в ангаре находится автосервис, площадь пожара достигла 120 квадратных метров.
Позже стало известно, что при ликвидации пожара в ангаре произошел хлопок баллона. В результате инцидента никто не пострадал.
Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара.
Ранее сообщалось о пожаре на крыше кафе "Пушкинъ" в центре Москвы.
Возгорание случилось на крыше здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Пушкинъ" в центре Москвы по адресу Тверской бульвар, дом 26. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке. В результате пожара никто не пострадал.
Читайте также