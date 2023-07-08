Пожар вспыхнул на складе в городе Волжском Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул в производственном здании в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 19:39 по московскому времени. ЧП произошло по адресу Волгоградская область, городской округ Волжский, улица Портовая 16/7, строение 1.

По данным спасателей, огонь распространился на площади 1 000 "квадратов". Постаревших не выявили. Отмечается, что по этому адресу находится склад кейтеринга.

Ранее сообщалось, что в Москве воспламенилась автозаправочная станция. Площадь возгорания достигала трех квадратных метров. Пострадавших не зафиксировали. В 10:06 пожар был потушен.