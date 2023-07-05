Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Петербурге

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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 20:59 по московскому времени открытое горение ликвидировано. Происходит тление в завалах на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Информация о возгорании по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 27 поступила 5 июля в 13:01 по московскому времени. Отмечалось, что на пике площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров.

Изначально участие в ликвидации возгорания принимали 41 человек и 9 единиц техники. На территорию ЧП направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию, чтобы определить концентрацию вредных веществ в воздухе.

Позже спасателям удалось локализовать пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. К этому моменту к тушению привлекли до 95 человек и 28 единиц техники.

Пожарные локализовали огонь на складе с покрышками в Петербурге