Пять емкостей с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ

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Пожар вспыхнул на Красногвардейской нефтебазе в Макеевке в ДНР после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Горят пять емкостей с топливом – четыре емкости по 50 кубометров и одна – 40 кубометров", – говорится в сообщении.

По информации экстренных служб, также произошел разлив топлива. Пламя с горящих емкостей перешло на стоящие вблизи деревья. Данных о пострадавших нет.

Накануне вечером украинская армия обстреляла Макеевку. Во время атаки погиб мирный житель 1961 года рождения. В населенном пункте Новопетриковка в ДНР во время обстрела был ранен мальчик 2011 года рождения.

По последним данным, в общей сложности пострадали 68 мирных жителей.

Украинская армия нанесла удар по Макеевке