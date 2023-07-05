05 июля, 22:48Происшествия
Пять емкостей с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал Readovka
Пожар вспыхнул на Красногвардейской нефтебазе в Макеевке в ДНР после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Горят пять емкостей с топливом – четыре емкости по 50 кубометров и одна – 40 кубометров", – говорится в сообщении.
По информации экстренных служб, также произошел разлив топлива. Пламя с горящих емкостей перешло на стоящие вблизи деревья. Данных о пострадавших нет.
Накануне вечером украинская армия обстреляла Макеевку. Во время атаки погиб мирный житель 1961 года рождения. В населенном пункте Новопетриковка в ДНР во время обстрела был ранен мальчик 2011 года рождения.
По последним данным, в общей сложности пострадали 68 мирных жителей.
Украинская армия нанесла удар по Макеевке
Читайте также