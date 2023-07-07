Очаг возгорания в здании на Тверском бульваре находился в вытяжке кухни

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Очаг пожара, произошедшего накануне вечером на Тверском бульваре в центре Москвы, находился в вытяжке кухни, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что это предварительные данные. Открытое горение происходило на крыше здания рядом с ресторанами "Кафе Пушкинъ" и "Турандот". Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

На данный момент "Кафе Пушкинъ" работает в обычном режиме, сообщает Агентство "Москва". Ресторан, как обычно, принимает гостей с 09:00. Кроме того, в заведении уточнили, что возгорание было не у них, а в техническом помещении на крыше соседнего здания. В ресторане "Турандот" также подтвердили, что заведение работает в обычном режиме.

Сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26, поступило в 19:56. Когда прибыли спасатели, происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания. Посетителей эвакуировали, там находились свыше 100 человек.

Пожар в здании рядом с ресторанами "Турандот" и "Кафе Пушкинъ" полностью ликвидировали в 20:43. Никто не пострадал.