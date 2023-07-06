Пожар в здании рядом с ресторанами "Турандот" и "Кафе Пушкинъ" ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в здании рядом с ресторанами "Турандот" и "Кафе Пушкинъ" полностью ликвидировали в 20:43. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что пострадавших нет. Движение в сторону Тверского бульвара будет полностью восстановлено по мере сворачивания спецтехники.

Сотрудники "Кафе Пушкинъ" сообщили, что заведение на данный момент закрыто, передает ТАСС.

В свою очередь, в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана, РИА Новости уточнили, что возгорания в "Кафе Пушкинъ" не было, пожар произошел в соседнем здании.

Сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26, поступило в 19:56. Когда прибыли спасатели, происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания. Посетителей эвакуировали, там находилось свыше 100 человек.

Позднее пожарные ликвидировали открытое горение в здании, где находятся рестораны. Уточнялось, в связи с возгоранием по Тверскому бульвару от Площади Никитских ворот до улицы Тверской временно перекрыли движение.