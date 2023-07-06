Пожар произошел в здании, где расположен ресторан "Пушкин"

В центре Москвы загорелся крыша здания, в котором находятся рестораны "Пушкин" и "Турандот", сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В центре горит дом 26 по Тверскому бульвару, в нем расположены рестораны "Пушкин" и "Турандот", – говорится в сообщении.

Уточняется, что посетителей эвакуируют, в здании находится более 100 человек.

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —