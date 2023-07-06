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20:15

Происшествия

Пожар произошел в здании, где расположен ресторан "Пушкин"

Видео: телеграм-канал "Подъем"

В центре Москвы загорелся крыша здания, в котором находятся рестораны "Пушкин" и "Турандот", сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В центре горит дом 26 по Тверскому бульвару, в нем расположены рестораны "Пушкин" и "Турандот", – говорится в сообщении.

Уточняется, что посетителей эвакуируют, в здании находится более 100 человек.

Видео: телеграм-канал "Подъем"


Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3. Сообщения о возгорании поступили в дежурную часть в 18:35. В результате происшествия пострадали три человека. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

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