Пожарные ликвидировали открытое горение в бизнес-центре на севере Москвы

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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра в столичном Беговом районе, передает пресс-служба МЧС по Москве.

"Принятыми мерами в 19:45 открытое горение было ликвидировано. Обстановка спокойная на контроле экстренных служб города. Пожарные принимают все необходимые меры по полной ликвидации загорания", – отметили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, число пострадавших при пожаре выросло до трех.

Между тем Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин инцидента. На территории ЧП работу правоохранителей координирует заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов, передает телеграм-канал ведомства.

Пожар вспыхнул по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3. Сообщения о возгорании поступили в дежурную часть в 18:35.

Ранее стало известно о двух пострадавших при пожаре. В МЧС рассказали, что специалисты спасли семь человек.



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