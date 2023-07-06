Пожарные ликвидировали открытое горение в здании, где находится ресторан "Пушкин"

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании, где находятся рестораны "Пушкин" и "Турандот". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренных службы.

"В 18:35 поступило сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26. Происходило открытое горение на крыше трехэтажного административного здания. Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано", – говорится в сообщении.

В связи с возгоранием по Тверскому бульвару от Площади Никитских ворот до улицы Тверской временно перекрыли движение, передает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пожар в здании, где расположены рестораны, вспыхнул вечером в четверг, 6 июля. Посетителей эвакуировали, там находилось свыше 100 человек.