Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 "квадратов"

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

В экстренных службах добавили, что во время тушения пожара частично обрушилась кровля ангара на площади 50 квадратных метров.

Кроме того, в связи с пожаром автобусы семи маршрутов временно не останавливаются на остановке "17-й автобусный парк" на юге Москвы. Речь идет о маршрутах м96, м97, №852, с908, с941, с960 и с970.

Остановка "17-й автобусный парк" расположена на улице Подольских Курсантов, где случился пожар в ангаре. В данный момент столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин возгорания.

Сообщения о возгорании ангара на юге Москвы поступили в 17:57. Пожар возник по адресу улица Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Удалось выяснить, что в ангаре находится автосервис.

Отмечается, что на месте пожара работают все службы города, пожарные ликвидируют возгорание.