19:15Происшествия
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 "квадратов"
В экстренных службах добавили, что во время тушения пожара частично обрушилась кровля ангара на площади 50 квадратных метров.
Кроме того, в связи с пожаром автобусы семи маршрутов временно не останавливаются на остановке "17-й автобусный парк" на юге Москвы. Речь идет о маршрутах м96, м97, №852, с908, с941, с960 и с970.
Остановка "17-й автобусный парк" расположена на улице Подольских Курсантов, где случился пожар в ангаре. В данный момент столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин возгорания.
Сообщения о возгорании ангара на юге Москвы поступили в 17:57. Пожар возник по адресу улица Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Удалось выяснить, что в ангаре находится автосервис.
Отмечается, что на месте пожара работают все службы города, пожарные ликвидируют возгорание.
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