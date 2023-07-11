Названа причина взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы

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Взрыв произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В квартире жилого дома на 1-й улице Текстильщиков произошел взрыв. Пострадавших нет", – уточнили источники.

В пресс-службе АО "Мосгаз" пояснили, что взрыв произошел за газовой плитой. По данным ведомства, там случился хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых.

При этом, по данным "Мосгаза", газовые коммуникации в квартире герметичны, и они не представляют угрозы жителям дома. В последний раз технический осмотр приборов проводился в июле прошлого года. Тогда их состояние признали удовлетворительным.

Ранее взрыв газа с последующим возгоранием произошел в Дагестане. В результате происшествия пострадал один человек. Известно, что правоохранители организовали проверочные мероприятия.

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